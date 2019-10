Huracán-Costa Sud, la final en Sub 23

Huracán y Costa Sud jugarán la final del Torneo Clausura Sub 23 de la Asociación Tresarroyense de Básquet, tras haber dejado en el camino anoche a Alumni de Orense y Argentino Junior respectivamente.



El Globo, que se alzó con el 1 en la fase regular eliminó al equipo orensano por 2 a 0 en una serie pareja que el equipo de Gastón Fernández supo sacar adelante con autoridad venciendo por 80 a 73 en el partido jugado en Orense donde al local le faltaron un par de jugadores por viaje de egresados y esto le permitió a Huracán sacar una ventaja determinante en el primer cuarto (35 a 12) para jugar el resto del partido con varios Sub 15 y Sub 17.

En tanto el Oriverde, que terminó segundo en la fase regular, también pudo liquidar en dos juegos la serie ante el Bicho que dio pelea. Ambos partidos fueron de muy alto goleo y el primero se definió con un doble para Costa Sud (97 a 95) y anoche lo ganó por 97 a 90 tras un primer tiempo parejo y favorable al equipo de avenida Moreno por 55 a 49.

Desde el martes 29 se verán las caras en otra definición (Costa Sud le ganó el apertura a Huracán) que será al mejor de tres partidos y arranca en el Mario J. Pérez con promesa de buenos juegos ya que ambos tienen muy buenos planteles con jugadores que también actúan en primera.