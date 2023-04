Huracán cumple un sueño: reinaugura el estadio de básquet “Mario J. Pérez”

15 abril, 2023

Carlos “Coco” Cornejo, vicepresidente del Club Huracán, visitó LU 24 para informar sobre la reinauguración del estadio de básquet de la institución “Mario J. Pérez”, el sábado 22 de abril.

La actividad comenzará con partidos de divisiones inferiores, a las 10 de la mañana.

Al respecto, Cornejo dijo que “será un día de fiesta, emociones, porque nos visitara mucha gente de afuera, ex jugadores, ex compañeros, algunos del exterior y de distintos puntos del país”, a la vez que destacó “el trabajo del ingeniero Martin Goizueta, porque además de las ganas que teníamos, necesitábamos de un profesional, hablamos con él, que es del club de toda la vida, por lo que es algo digno de agradecer”.

Goizueta y un agradecimiento compartido

Martin Goizueta, se integró a la charla para informar sobre las reformas, y agradeció también “al Club porque fue muy gratificante poder dar una mano colaborar y ser parte de la remodelación, que fue muy importante con la cobertura de más de 650 metros cuadrados de techo, una inversión muy importante para el club, y cuando soñamos el nuevo micro estadio pensamos en las instalaciones complementarias con vestuarios para local y visitante, baños para varones y mujeres, pensamos en la accesibilidad, hoy el estadio es un estadio accesible y al final hicimos la cantina, las luces LED, esto es un gran esfuerzo para el Club, además hubo muchos colaboradores y socios aportaron materiales y un montón de cosas que hicieron a la marcha de la obra, hemos pasado por situaciones muy buenas y fue un alegría compartir esas horas”.

“He ido al estadio con mis hijos mi padre, ahí nos formamos, el Club es formación, valores, familia, lo pude compartir con mi señora y mis hijos y anteriormente con mis padres, son amistades que se logran y quedan para toda la vida, que pasan por la nuestra y dejan huellas, por lo que el agradecido soy yo por haber podido colaborar y participar”. Asimismo confesó: “voy a ponerme los cortos, ya estoy entrenando” entre risas.

“Lo hiciste con mucho gusto”

Cornejo le respondió: “sabemos que lo hiciste con mucho gusto y yo no he tenido como vos la suerte de tener un familiar que jugara pero siempre cuando he tenido la oportunidad de hablar con el equipo del club que son jovencitos les digo que más allá de jugar, esto es el comienzo de una gran amistad; van a pasar años y serán los amigos de siempre, los que tenemos más edad hoy vemos que hemos jugado de chiquitos, esto indica que es un lugar importante el Club para la formación”.

El programa central

Respecto a los horarios vespertinos que incluyen el acto protocolar, “Coco” expresó que “la idea es realizar un partido a las 18:00, de manera un poco formal e informal porque hace mucho que no jugamos al básquet pero vamos a aprovechar a disfrutar el momento”.

El acto formal será a las 19:00 y como cierre habrá un partido entre nuestro equipo de Primera y los “embajadores” que están en otros lados y vienen a jugar. Y alguna sorpresa más”, adelantó.

“La idea era realizar un evento todos los meses de un deporte distinto como festejo del Centenario por lo que la reinauguración del Pérez está enmarcado ahí”, concluyó.

