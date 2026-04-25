Huracán es el nuevo campeón del Ciudad de Primera División

25 abril, 2026 0

Este viernes se disputó la final del torneo Ciudad Huracán venció a Argentino por 73 – 63

En un comienzo arrollador por parte del Globo, empezaron ganando 12 a 0 en los primeros minutos del partido, luego el Bicho logró emparejar el encuentro llegando al final del segundo cuarto con el partido empatado.

Después Huracán logró distanciarse con el gran aporte de Agustín Bayugar, Joaquín Falcone y la experiencia del Negro Guzman encaminaron el encuentro, hasta el final del partido.

En Argentino se destacaron Joaquín Onzari, Tomás Frapiccini y Jeremías Sandoval, aunque no fue suficiente.

Parciales: Huracán 16 – Argentino 15, 36 – 36 y 57 – 45

Formaciones:

Huracán: Ulises Otero 12, Agustín Bayugar 19, Joaquín Falcone 22, Alan Mortensen, Ignacio Iraola (FI), Manuel Iglesias, Ciro Aguirre, Manuel Elizalde, Guzman 12, Lautaro Morán, Lautaro Fanego y Matías García 3. DT: Damián Beitia.

Argentino: Tomás Ambrosius, Ivo Christensen, Agustín Rodríguez, Tomás Frapiccini 18, Jeremías Sandoval 22 (FI), Juan Morales 7, Felipe Fernández, Joaquín Onzari 15, Tomás Sandoval 3, Felipe Taraborelli, Pablo D´anunzio y Giuliano D´angelo. DT: Federico Arias.

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