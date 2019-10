Huracán extendió su racha, Costa Sud da pelea y Sarmiento volvió al triunfo

Por la 16º fecha del Torneo Oficial de básquetbol, Huracán superó por 90 a 79 a Blanco y Negro, que no se presentó con todo su potencial, e hilvanó el séptimo triunfo consecutivo que lo tiene como escolta de su derrotado. También ganaron Costa Sud y Sarmiento para seguir prendidos en los primeros lugares.



El equipo de Gastón Fernández marcó diferencias claramente y las estiró a 26 puntos pero los visitantes no se entregaron y llegaron a ponerse en juego, a 6 en el último cuarto, aunque no les alcanzó para evitar la caída.

Con el “1” asegurado y pensando en el Provincial, Blanco y Negro no viajó con sus habituales titulares ni el entrenador Rosanova (el DT fue F. Gondean) ni las camisetas, por lo que jugó con las que les prestaron desde Club de Pelota.

Agustín Bayúgar fue el máximo encestador con 20 puntos en el ganador, mientras que Quiroga anotó 25 para los suarenses. Se retiró por faltas Lopéz Gallucci (H). Los parciales fueron Huracán 29 – Blanco y Negro 12, 50-24 y 67-55.

Otro que ganó como local fue Costa Sud al vencer a Argentino Junior por 88 a 74 para seguir en la pelea por el segundo puesto y los primeros lugares de la tabla general.

El primer tiempo fue el más equilibrado y en el complemento el Oriverde, de la mano de Franco Fernández (14), que distribuyó juego, y el goleo de Menna, con 34, se aseguró el triunfo. Danzey aportó 18 unidades en el Bicho. Se retiraron por faltas Masson, Danzey y E. Zaldúa (A). Los parciales fueron Costa Sud 21 – Argentino 17, 41-32 y 69-61.

Y de visitante, tras la caída ante el colista Sports Club, Sarmiento se recuperó ante Monte Basket por 79 a 72. Al igual que su clásico rival, el Verdirrojo le dio descanso a algunos titulares pensando en el Provincial. Delgado fue el máximo goleador del juego con 32 puntos y Veliz convirtió 22 en el perdedor. Se retiraron por faltas D. González y Lacana (MH). Los parciales fueron Monte Basket 19 – Sarmiento 21, 41-40 y 57-61.

La fecha seguirá hoy, desde las 21 horas, con Quilmes – Club de Pelota y se cerrará mañana, en el mismo horario, con Sports Club – Alumni.

Posiciones: Blanco y Negro 30 puntos, Huracán 27, Costa Sud 26*, Sarmiento* y Argentino 24, Quilmes y Alumni 23, Monte Basket 19, Club de Pelota 18 y Sports Club 16.

* Completarán la fecha 15 el lunes 28 de octubre, a las 21, en C. Suárez.

La tabla general

Así está la tabla general que clasifica a los 4 primeros equipos a la Supercopa, cuyo premio es la inscripción al Torneo Provincial de Clubes y se estará jugando los días 11 (semifinales) y 13 (final) de noviembre.

Equipo Puntos Juegos

Blanco y Negro 47 25

Sarmiento 41 24

Huracán 41 25

Argentino 40 25

Costa Sud 39 24

Alumni 39 24

Quilmes 34 24

Club de Pelota 31 24

Monte Basket 29 25

Sports Club 25 24