Huracán ganó el zonal y clasificó al Provincial de Bochas

3 mayo, 2026 0

El Club Atlético Huracán de Tres Arroyos volvió a demostrar su gran presente en las bochas al consagrarse campeón del zonal de Clubes Campeones, certamen en el que enfrentó a los representantes de Benito Juárez y Coronel Pringles, logrando además la clasificación al Campeonato Provincial que se disputará del 15 al 17 de mayo y será organizado por la Asociación de Lobos.

En la primera fecha, el conjunto tresarroyense debutó con una actuación contundente frente a Club de Amigos de la Asociación de Benito Juárez, imponiéndose por un categórico 15 a 0. Luego, el local Alumni de Coronel Pringles superó por 15 a 2 a Club de Amigos, dejando todo definido para el último encuentro de la jornada.

Tras el almuerzo, llegó el duelo decisivo entre Alumni y Huracán, donde el equipo de Tres Arroyos mostró nuevamente un altísimo nivel de juego y no dejó dudas. Con un dominio absoluto desde el inicio, Huracán se quedó con la victoria por 15 a 1 y aseguró el título zonal de manera brillante.

De esta manera, el Globo continúa reafirmando su gran momento deportivo, luego de haberse coronado recientemente en el torneo local de Clubes Campeones.

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