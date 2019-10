Huracán presentó su renovado concurso de pesca que será en diciembre

El Club Atlético Huracán presentó hoy, en conferencia de prensa, la 19ª edición del concurso “6 horas de pesca a la corvina y pieza de mayor peso” que se llevará a cabo el 22 de diciembre de este año en aguas de Balneario Reta. Será de 10 a 16 y repartirá más de 1.500.000 pesos en premios.



El vicepresidente, Daniel Mármol, y el tesorero Miguel Tierno, junto a un grupo de colaboradores que desarrollan actividades deportivas en la institución, expresaron que el cambio de fecha obedece a que al hacerlo en febrero, como se concretaba hasta ahora, se quedaba en el medio de dos eventos importantes como los son “24 horas de la Corvina Negra” y el concurso de Recreativo Echegoyen, sumado a que en los últimos años el tiempo no los acompañó.

También aclararon que la fiscalización no seguirá siendo del Club de Pesca Tres Arroyos. Este año decidieron hacerla con gente del club y colaboradores. No obstante, se mostraron agradecidos con el Club de Pesca por lo realizado hasta el último evento que fue muy bien desarrollado.

Entre los premios, habrá un automóvil Chevrolet Onix 0 kilómetro para el certamen de corvinas y hasta el décimo quinto clasificado se entregará dinero en efectivo, mientras que a la pieza de mayor peso habrá cinco recompensas económicas. También habrá premios a damas, menores y el socio mejor clasificado.

En tanto, los inscriptos anticipadamente hasta el 16 de diciembre participarán de un sorteo por 150.000 pesos.

Según se informó, el valor de las inscripciones es de 2.900 pesos la general y de 2.500 pesos para damas, cadetes y socios. Se podrá abonar a través de Mercado Pago con todas las tarjetas. También se puede anotar Online en www.huracantsas.com.ar.

Para mayores informes, dirigirse a la sede de calle Suipacha 351, teléfono 02983-427020 o a los celulares 15414481/15645306.