Huracán puso en marcha las obras en el Estadio “Roberto Lorenzo Bottino”

11 febrero, 2026 0

Desde el Club Huracán informan que, en conjunto con la Comisión Directiva, Celta, el Municipio y el aporte de particulares, se puso en marcha la obra de iluminación en el Estadio Bottino.

Actualmente ya se cuenta con las luces LED, y se están realizando las excavaciones y la confección de los moldes para la futura colocación de las torres (la primer torre ya tiene el molde colocado, el próximo paso es hormigonear).

Además, aclaran que la obra sufrió algunos retrasos, ya que en una primera etapa las torres estaban previstas para ser colocadas sobre la vereda. Al realizar las perforaciones correspondientes, se detectó el paso de una fibra óptica de Cablevisión, por lo que se resolvió reubicar las torres dentro del Estadio.

Además, con la colaboración de hinchas del Club, se están llevando adelante trabajos de pintura en tribunas, plateas y cabinas, mejorando las instalaciones.

Para finalizar, indicaron que el próximo gran paso será el recambio total a luces LED del sector de plateas, dónde invitan a todos aquellos que quieran colaborar.

