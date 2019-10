Huracán sigue con su andar triunfal y Quilmes derrotó a Argentino

El quinto triunfo consecutivo consiguió anoche Huracán por la 14ª fecha del Torneo Oficial de básquetbol para subir hasta el segundo lugar de la tabla de posiciones (tiene un partido más que Costa Sud). Además, en el otro juego del viernes, Quilmes venció a Argentino Junior.

El Globo le ganó a Club de Pelota por 82 a 78 en el marco de un encuentro disputado y que tuvo que trabajarlo para quedarse con la victoria. López Galluci fue su goleador con 23 puntos y Guzmán (18) apareció en los momentos clave, mientras que en el Celeste Susemihl aportó 20. Los parciales fueron: Huracán 23 – CPTA 23, 44-36 y 61-60.



Por su parte, el Cervecero superó a Argentino por 88 a 76 con un Luna determinante, autor de 27 tantos. Danzey convirtió 19 para el Bicho, que había tenido un mejor arranque aunque los oportunos triples del local fueron inclinando la balanza para sentenciar la historia y para que Quilmes escale en la tabla. Los parciales fueron: Quilmes 22 – Argentino 29, 40-40 y 65-59.

La fecha se completará de la siguiente manera: miércoles 16, Costa Sud vs. Monte Basket; y lunes 21, Sports Club vs. Sarmiento y Blanco y Negro vs. Alumni.

Posiciones: Blanco y Negro* 25 puntos, Huracán 23, Costa Sud* y Quilmes 22, Sarmiento* y Argentino 21, Alumni* 20, Club de Pelota 17, Monte Basket* 16 y Sports Club* 13.

*Tienen un partido menos.