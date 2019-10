Huracán sigue firme al ganarle a Costa Sud y Argentino dejó sin invicto a Blanco y Negro

El Torneo Oficial de básquetbol ya no tiene invictos. La 13ª fecha marcó la primera caída del líder Blanco y Negro a manos de Argentino Junior por 88 a 74, mientras que en el clásico Huracán venció a Costa Sud por 91 a 86 y continúa escalando posiciones. Además ganaron Sarmiento, Club de Pelota y Monte Hermoso.



El Bicho tuvo a Danzey como gran figura con 37 puntos, bien acompañado por Masson, con 23. En el perdedor, Soave aportó 16. Se retiró por 5 faltas personales Themtham (ByN). Fue descalificado el DT Rosanova. Los parciales fueron Argentino 28-Blanco y Negro 19, 47-38 y 60-60.

El Globo conquistó su cuarto triunfo en fila. Fue a expensas del Oriverde y tuvo a un Guzmán determinante, con 29 unidades, para dar vuela la historia que le era desfavorable en la primera etapa; en tanto Haag, fue el máximo goleador del emotivo juego, con 34. Se retiraron por faltas B. Salarrayán y Fernández. Los parciales fueron Huracán 16 – Costa Sud 24, 38-52 y 65-65.

En Suárez, regresó a la victoria como local Sarmiento, que se impuso a Quilmes por 94 a 71. Delgado convirtió 19 puntos en el vencedor y D´María 28 en el Cervecero. Los parciales fueron Sarmiento 25 – Quilmes 22, 44-34 y 68-58.

En Orense, Club de Pelota dio la nota y superó a Alumni por 83 a 82, en un partido que se definió sobre el cierre -Apreda (23) tuvo la última y falló-. El Celeste tuvo a López con 32 tantos, quien se retiró por faltas. Fue descalificado Susemihl (CPTA). Los parciales fueron Alumni 27-CPTA 23, 44-42 y 69-64.

Y en Monte Hermoso, el local derrotó a Sports Club por 77 a 62 y le sacó ventaja en el duelo de equipos que quieren evitar quedar en lo más bajo de las posiciones. Los parciales, todos favorables a Monte Basket, fueron: 27-13, 45-27 y 62-46.

Posiciones: Blanco y Negro 25 puntos, Costa Sud 22, Sarmiento y Huracán 21, Alumni, Quilmes y Argentino 20, Club de Pelota y Monte Basket 16 y Sports Club 13.

Próxima fecha (14ª): Huracán vs. Club de Pelota y Quilmes vs. Argentino Jr (viernes 11/10). A confirmar: Sports Club vs. Sarmiento, Costa Sud vs. Monte Basket y Blanco y Negro vs. Alumni.