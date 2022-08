Huracán vivió su clínica magistral de Vóley y Hockey (videos)

23 agosto, 2022

Este martes, el Club Huracán, con su presidente Mariano Pérez, presenció una clínica extraordinaria de Vóley y Hockey en el estadio Bottino y en el Gigante.

Merced a la gestión de la ex legisladora provincial, Rosío Antinori, y bajo la organización del Director de Articulación y Deporte Nacional, Mariano Rusconi, se realizó la clínica de Vóley con la participación del ex capitán de la Selección Argentina Olímpica y campeón panamericano, Marcos Milinkovic, y del ex integrante del seleccionado olímpico, Los Leones, y campeón 2016 en Río de Janeiro, Pedro Ibarra, quien dictó la clínica de Hockey sobre Césped en el Bottino. Con ellos, estuvieron los preparadores físicos de Las Leonas, Reno Lanzoni y Jorge Arengo.

Se dieron cita todos los clubes de Hockey locales, de todas las categorías, que disfrutaron de la jornada y la técnica de aprendizaje con Ibarra. Hicieron movimientos con pelota y palo, físico y técnicas de pegada.

Por su parte, el Vóley, en el Gigante, participaron jugadores y jugadoras de nuestra Liga, quienes practicaron manejo, recepción, remates y luego, partidos, ante la mirada de Milinkovic que los dirigía con micrófono y mostraba toda su técnica, enseñándoles con la pelota y compartiendo jugadas.

Hubo mucho público tanto en el Hockey como en el Vóley, que vio a las figuras mundiales Ibarra y Milinkovic. No pudo estar presente Carlos “Chapa” Retegui ya que, por motivos laborales, no llegó a tiempo.

Luego de la clínica, se llevó a cabo una charla donde jugadores de ambos deportes hicieron preguntas a los visitantes ilustres de la jornada. Fue una tarde distinta en Huracán, que se vivió con entusiasmo y emoción dese los más chicos hasta los más grandes.

