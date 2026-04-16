Huracán y Colegiales finalistas de la Copa Tres Arroyos de Fútbol masculino

16 abril, 2026 0

Este miércoles, en el Mateo Catale, Huracán (que venció a Boca) y Colegiales (que eliminó a Echegoyen) lograron el pasaje para jugar la Gran Final de la Copa Tres Arroyos.

Resultados:

Boca 1 (3) – Huracán 1 (5)

Goles: Gregorio Armesto para Boca y Lautaro Dominguez para Huracàn

Incidencias: fueron expulsados, Valentino Merlo en Huracán y Agustin Macias en Boca

Definición por penales: para Huracán convirtieron Henriquez, Dominguez, Russo, Villar y Zubillaga; para Boca anotaron Sanchez, Debliger y Mohuape. Del Rio le atajo el penal a Gourriet.

Recreativo Echegoyen 2 (4) – Colegiales 2 (5)

Goles: Felipe Retamoso y Octavio Retamoso para Colegiales; Axel Mink y Samtiago Daria para Echegoyen.

Definición por penales: para Colegiales convirtieron Octavio Retamoso, Agustin Barrionuevo, Facundo Barbosa, Errozarena y Toso; para Echegoyen marcaron Ariel Barrionuevo, Vester,Roldan y Gonsalez. Alonso atajo el penal de Mink

Próximo partido (Gran Final):

Huracán – Colegiales

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