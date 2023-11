Ianina Zanazzi dictó clínica de manejo en Tres Arroyos

2 noviembre, 2023

La piloto Ianina Zanazzi, exTop Race y ahora en Turismo Nacional, dictó una clínica de manejo en Tres Arroyos. Estuvo en el concesionario Uzcudún y luego en el Moto Club.

En diálogo con LU 24 dijo que “estas clínicas son eventos lindos, porque lo que se busca es un beneficio al socio Toyota. Estas pruebas de manejo se realizan con simulación de situaciones que pueden pasar en una ruta, para que se entienda que ha cambiado el manejo, que antes las cajas de cambio no eran tan buenas ni la suspensión, todo mejoró con sistemas de seguridad que antes no había. La gente necesita experimentarlas cuando sale a la ruta. No se sabe que el auto ahora responde con frenos excelentes y para cambiar de carril sin perder de control. Los accidentes se dan porque la gente no sabe aprovechar las ventajas del auto de ahora”.

“En un auto van vidas, dependemos de los otros conductores y factores de la ruta que a veces no son seguras a lo largo del país. Este tipo de pruebas son expeditivas, sencillas y deben ser obligatorias. Las tendrían que hacer con el auto propio. Para corregir los defectos, por ejemplo, neumáticos, alineación y demás. Siempre que se compre un auto usado hay que verificarlo bien”, añadió.

“En el auto hay que buscar una posición ideal sentado, hay que estar bien preparado para el impacto, se debe tener una buena posición”, remarcó.

Finalmente, manifestó que “veo que cada vez hay más chicas corriendo, sobre todo en karting, ahora cambió el discurso en el sistema, pero no en hechos. A veces le ponen trabas a la mujer, cuando dicen que está mejor posicionada que el hombre. Hay cosas que no me gustan, el automovilismo es competencia de igual a igual hombre y mujer, eso es bueno. Es una estupidez decir que si te gana una mujer sos menos hombre. Hay que saber ganar y perder. La mujer toca una fibra sensible en automovilismo frente al hombre asociada a la masculinidad, espero que eso cambie”, finalizó.

Volver