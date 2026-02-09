Iardino y su presencia en la Doble San Antonio en Uruguay: “Estoy feliz”

Este lunes en diálogo con LU 24, la atleta tresarroyense Belén Iardino contó su experiencia internacional llevada a cabo el último fin de semana en Piriápolis, Uruguay en la prueba Doble San Antonio, en el departamento de Maldonado, donde tuvo una destacada labor clasificando entre las diez primeras (llegó 7ª).

Dijo que “fue una hermosa experiencia, hacía muchos años que no iba”. No estaba en sus planes y le habló su entrenador el miércoles pasado, y no dudó en concurrir, “porque estas posibilidades no se dan todos los días”, afirmó.

“Me re sorprendí: supere mi propio tiempo de la última vez que había participado; estoy feliz de haber llevado a la ciudad a ese lugar, y estar entre las diez”.

En otro aspecto, Iardino se refirió a la experiencia de entrenar a los chicos de la Escuela de Atletismo y comentó que es el tercer año que está, y ha tratado “de hacer carreritas para ellos, donde se han sumado entre 70 y 80 chicos” y contó que se sorprendió cuando organizó la carrera en el día de la Madre, “ya que siendo un día festivo participaron alrededor de 70”.

Para finalizar comentó los proyectos para el futuro: está corriendo por la zona porque tiene otros objetivos personales, y sostuvo: “salís a correr un poquito y te llena el alma, nunca pensé amar lo que hago: sé que en algún momento me voy a plantear que voy a hacer, porque no tengo el mismo tiempo que antes; estoy trabajando y mi chiquito ya creció y me lleva su tiempo, y voy a ver con el tiempo que me queda para preparar algo”.

