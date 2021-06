Ibuprofeno inhalado y COVID 19: ANMAT no autorizó su uso pero “algunos médicos lo han adoptado como parte del tratamiento”

La farmacéutica Cintia Verkuyl, conversó con LU24 y dio detalles sobre el uso del ibuprofenato de sodio, o ibuprofeno inhalado como se conoce comúnmente, para el tratamiento en casos positivos de COVID 19. Si bien aseguró que en Tres Arroyos no es de uso generalizado, en el resto del país, muchos médicos aconsejan su uso en el caso de los pacientes con comorbilidades.

El ibuprofenato de sodio es un derivado del ibuprofeno. No es la misma droga que se comercializa habitualmente como antiinflamatorio y se desarrolló como tratamiento por nebulización de distintas patologías respiratorias. Se ha comprobado, en estudios de laboratorio, que esta droga tiene la capacidad de eliminar distintos tipos de bacterias así como de inactivar virus similares al nuevo coronavirus. Sin embargo, no se ha demostrado aún su efectividad para la inactivación del nuevo coronavirus ni para el tratamiento de COVID-19. La ANMAT no autorizó su uso, a nivel nacional, debido a que no están realizados los ensayos clínicos que aseguren su seguridad y eficacia, según lo indica la página oficial “Confiar” del gobierno de la República Argentina.

Tal como lo explicó en LU24 la farmacéutica “algunos médicos lo han adoptado como parte del tratamiento al ibuprofenato aspirado” y se refirió a una generalidad en el país, abstrayéndose del caso particular de Tres Arroyos, donde no es tan común su uso, y expresó “en general, lo que se ha visto en el uso del ibuprofenato es en pacientes con comorbilidades, donde el COVID se puede volver grave, la elección es usarlo desde el primer día, lo que se va cambiando dependiendo la gravedad del paciente, es la cantidad de nebulizaciones que se hacen”. Asimismo, agregó que “en los pacientes con neumonía ayuda muchísimo, está aprobado de manera empírica, en la práctica, aun no es un medicamento que esté aprobado por ANMAT, pero en la práctica ha salvado innumerable cantidad de vidas”.

Dada esta situación, de que se trata de un medicamento no aprobado por la ANMAT, “se aplica con un consentimiento informado del paciente” y además, sostuvo, que también se utiliza en “ algunos casos se realiza tratamiento post COVID en pacientes que no recuperan el gusto y el olfato”, como así también para tratamiento de pacientes con EPOC.

En ese sentido, aseguró que “acá no se está utilizando esta generalidad de dárselo a los pacientes con comorbilidades desde el dia uno, algunos médicos lo están utilizando con pacientes con dolor de pecho, mucha tos, una neumonía con baja saturación, en esos casos se ha empezado a utilizar siempre con el objetivo de que el paciente no llegue a internación”.

La aplicación de las vacunas: antigripal, de neumonía y contra el COVID 19

Por otra parte, Cintia Verkuyl se refirió a las aplicaciones de las distintas vacunas que se priorizan en la época invernal, sobre todo para los adultos mayores, y explicó que “la vacuna de la gripe empezó a llegar a fines de marzo, estuvo raro este año, porque mucha gente estaba esperando la vacuna del COVID, y tienen que pasar 15 días por lo menos entre una vacuna y la otra, y la gente prefirió esperar el turno y después aplicarse la antigripal”.

Además, detalló que “la vacuna de la gripe es una vacuna que se debe aplicar todos los años, y en el caso de la neumonía hay dos vacunas, una se da un año y la otra el año siguiente, en algunos casos se vuelve a repetir cada 5 años, y ahora ya se estableció que los mayores de 65 ya quedan cubiertos con esas dos vacunas”.

“En el caso de la de neumonía, a nivel mundial creció tanto la demanda, que el laboratorio no llega a cubrir la necesidad de la segunda dosis” explicó, y añadió que este año, fue mucho menor la cantidad de vacunados. “La vacunación de gripe del año pasado fue muchísima gente, en este año, se vacuno la misma cantidad de gente que hace 2 años”, por lo que se ha visto una disminución de interesados en la inoculación tanto por gripe o por neumonía del 2020 al 2021. Asimismo, Verkuyl recordó que “si llega el turno de la vacuna del COVID antes de los 15 días de aplicada la antigripal, presentando el certificado que entregan desde la farmacia, te guardan la vacuna, no se pierde el turno”.

