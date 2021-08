Icónico comercio: el Bazar Las Flores funciona desde hace 57 años en pleno centro de la ciudad

Entre los comercios más emblemáticos de Tres Arroyos se encuentra el Bazar Las Flores, ubicado en la esquina de Colón y Betolaza.

El propietario, Enrique Teiletche, comentó a LU 24 que “inauguramos el 13 de julio de 1964, una semana más tarde también abrió el Parque Hotel. Siempre estuvimos en el mismo lugar”.

Sobre cómo fue el inicio de actividades, recordó que “yo estaba en Las Flores, ya con dos hijos, había dejado un trabajo y un tío mío, por intermedio de un viajante, me dijo que había un local que se alquilaba y estaba muy bien ubicado. Entonces, vinimos a verlo, estuvimos con la familia Clerch, don Francisco y doña María, hablamos con ellos y nos lo alquilaron por cuatro años”.

Contó que “empezamos con mi tío, después quedé con mi familia, trabajé primero con mi hija, luego también con mi hijo. Un día me llama don Francisco y me dice este local tiene que ser de ustedes, porque jamás vino a cobrarme el alquiler, eran personas mayores y siempre el primero de cada mes les llevaba la plata, entonces por el comportamiento me dijo eso. Le contesté que no estábamos en condiciones y me respondió ´yo sé que me lo van a pagar, páguenmelo como quieran´, eran cosas que se hacían hace 57 años. Estoy eternamente agradecido a esa gente, conmigo se comportaron maravillosamente”, destacó.

Asimismo, dijo que “en el momento en el que vinimos, estaban Los 95, La Tentación, Las Novedades, La Central y Casa Calbert. Eramos seis nada más. Ahora, todo el mundo vende juguetes pero nosotros gracias a Dios nos mantenemos, a través de los años siempre tenemos nuestra clientela”.

Además, afirmó que “de stock estamos bien, trabajamos la mercadería tradicional, lo clásico, no somos tanto de la televisión. Por ejemplo, te piden una cabeza de caballo que nadie la tiene y nosotros sí, cosas así que los chicos tienen que tener más allá de toda la tecnología. Tratamos de mantener la tradición”.

En tanto, Teiletche indicó que actualmente se ha incrementado mucho la venta de juegos de mesa y se mostró expectante de cara a la próxima celebración por el Día del Niño.

“A pesar de que ya hace 57 años que estamos en el negocio, todavía me levanto a la mañana y tengo ganas de venir. He tenido muchas propuestas de vender el negocio, la propiedad, o para alquilar y a veces me entusiasmo pero después me pongo a pensar y esto es parte mía, no me animo a dejarlo. Todavía tengo ganas”, finalizó.

