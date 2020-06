Idas y vueltas en el HCD: no se reanudó la extraordinaria y se notificó a Fernández

29 junio, 2020 Leido: 543

Convocada para las 11, tras el cuarto intermedio del viernes pasado, no fue reanudada aún la sesión extraordinaria en la que se debe tratar la designación de Julián Lamberti como director del Ente Descentralizado Claromecó Servicios Turísticos. Es porque desde la oposición se pretende que asista el jefe de Gabinete, Hugo Fernández, a ofrecer disculpas por los supuestos dichos tratándolos de “delincuentes”, para lo cual no había sido notificado. Finalmente, esta mañana se lo informó de manera oficial.

En cambio, si se desarrolló la habitual reunión de los lunes de la Comisión de Hacienda.

Martín Garate: “no está bueno agraviar gratuitamente”

“Me apena tener que llegar a esta situación. Nosotros somos como terceros en esto, porque no participamos de esa llamada telefónica, pero por los dichos del concejal Groenenberg sentimos que hay un agravio gratuito e innecesario a la institución del Concejo Deliberante. Por eso planteé que hasta lo podía hacer públicamente el Jefe de Gabinete para tener hoy la sesión”, dijo el presidente de la bancada de Todos, Martín Garate.

“Es una cuestión interna del vecinalismo”

“No está bueno agraviar gratuitamente porque tenemos responsabilidad y debe haber respeto a la institución. Me parece que alguna cuestión interna del vecinalismo se está metiendo en este tema. Yo esperaba que venga o durante el fin de semana se disculpara”, consideró al tiempo que aseguró que “el vecinalismo no destraba la cuestión”.

“Más allá de que legalmente el presidente del Concejo tiene que notificar a la persona citada, me parece innecesario exponer a Werner Nickel porque fue todo de conocimiento público”, agregó.

Volver