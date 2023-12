Idea de menú para Navidad

21 diciembre, 2023

Si bien en este espacio siempre hablamos desde el aprendizaje y lo general, hoy les traigo una idea concreta de menú, bien definida para Navidad.

Está elaborado desde la perspectiva de una nutricionista, no es bajo en calorías pero incorpora verduras de una manera simple y rica, carnes y legumbres que nos van a aportar saciedad y eso ayuda a que podamos controlar las cantidades.

Para arrancar, pensé una opción con tostadas, pueden ser de harina integral, blanca o sin TACC, y sobre ellas vamos a colocar 3 preparaciones diferentes:

1- Hojas verdes (rúcula, espinaca) + cebolla y morrón caramelizado + garbanzos.

2- Queso cremoso derretido (estas son tibias) con tomates cherry en rodajitas, albaca fresca y aceitunas.

3- Queso untable (con o sin palta) + hilos de pollo hervido + brócoli con aceite de oliva.

Luego seguimos con pollo arrollado pero esta vez en su interior le ponemos un salteado de espinaca, cebolla, morrón, zanahoria rayada y queso cremoso o rayado en hebras. Lo podemos acompañar con ensaladas crudas o con la clásica de papa y huevo.

Para el postre van bien las tartas frutales, o brownie con frutillas (para los fanáticos del chocolate) o ensalada de frutas con helado, un postre clásico para las fiestas.

Y para más tarde, cuando sería el lugar de la garrapiñada, me gusta reemplazarla por rodajitas de banana con mantequilla de maní, maníes enteros por encima y bañadas en chocolate, quedan geniales, están congeladas, son frescas y el maní le da el toque crujiente.

Son opciones que no incluyen alimentos exageradamente caros, son nutritivas todas ellas y brindan mucha saciedad. ¡A disfrutar de compartir con seres queridos!

Carolina Tedesco

Lic. en Nutrición MP 6764 / Comunicadora

En las redes me encontrás como @alegrizar Facebook|Instagram|TikTok

