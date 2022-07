Iglesias, de Casa Silvia: “No tenemos problemas de entrega salvo por la gran demanda”

Juan Iglesias, gerente de Casa Silvia, afirmó que la empresa “no tiene problemas de entrega por falta de existencia, sí por la gran demanda puede producirse alguna demora hasta que se repone la mercadería; en el caso nuestro, la importación oficial no ha sufrido grandes consecuencias, si bien hubo algunos aumentos puntuales, que no entran en los canales oficiales de importación, el resto está normalizado, pero la gente se asusta y consume mucho más de lo habitual”.

“No tuvimos grandes inconvenientes, si bien hay algún producto que no entrega algún productor no es una constante, estamos trabajando en forma habitual, sí con muchísima demanda porque muchas veces el medio de comunicación contando lo que paso con el dólar blue, genera un movimiento en el que la gente compra bienes de capital, llegan todos juntos, porque la gente adelanta las compras, pero no hemos tenido inconveniente con la entrega, hay mucho ruido porque hay mucha demanda, no es porque no hay”, reafirmó.

“Nos debemos al cliente”

Respecto a los planes de financiación, dijo que “se retraído un poco es el Ahora 12, Ahora 18 que cobra un 1% mensual, pero la gente no se fija en eso y decide igual compra ya que estamos hablando de un 12 o un 18 % en un año: nosotros hoy tenemos con crédito personal diez cuotas, teníamos eran doce y la empresa decidió retraer dos meses, pero nosotros no somos una financiera sino una casa de electrodomésticos y nos debemos al cliente, hoy hay stock, y para nosotros es un gran mes”.

El Mundial de Fútbol, los televisores y los celulares

Iglesias opinó que “el Mundial es una época especial que trasciende la época difícil, este año va a ser una locura, porque en un país de mucha crisis, el televisor y el celular no reciben crisis nunca; hay una demanda gigante de los televisores, se han vendido los grandes, de 65, 70 pulgadas, con valores grandes pero la gente igual los encara, creo que vamos a tener un gran año”.

