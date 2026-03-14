Ignacio Echegaray: “es hermoso recibir tanta gente” (audio)
Durante el desarrollo de los festejos por el 117 aniversario de Juan E. Barra, su delegado, Ignacio Echegaray, dialogó con LU 24 y expresó su alegría por la concurrencia “es hermoso recibir a tanta gente”.
Sobre los puestos de artesanos y el colorido que le dan al evento, dijo que “muchos puestos le vienen bien a la fiesta, la adornan, la hacen más linda”.
Echegaray, además, recordó el cronograma del domingo, que contará con la presencia de la intendenta Lucía Goméz: “a las 9:00 tenemos programado el acto central. Después el desfile y el asado… para comer”, bromeó con relación al concurso de Asado Pampeano.
En cuanto al acceso a la localidad, destacó la producción y la constancia para tener en condiciones el camino “estamos haciendo maquinarias para tener los caminos en condiciones. El camino lo repasamos y queda como un asfalto. Lo hacemos cada un mes por el pedregullo”.
Para finalizar, dijo que en diferentes áreas ha habido mejoras que se sostienen y otras en las que hay que progresar: “estamos bien en salud, igualdad social, género. En general. Lo que tenemos que resolver es internet, queremos ir mejorándolo. Y en cuanto a vivienda, necesitamos más construcciones”, cerró.