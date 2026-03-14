Ignacio Echegaray: “es hermoso recibir tanta gente” (audio)

14 marzo, 2026 13

Durante el desarrollo de los festejos por el 117 aniversario de Juan E. Barra, su delegado, Ignacio Echegaray, dialogó con LU 24 y expresó su alegría por la concurrencia “es hermoso recibir a tanta gente”.

Sobre los puestos de artesanos y el colorido que le dan al evento, dijo que “muchos puestos le vienen bien a la fiesta, la adornan, la hacen más linda”.

Echegaray, además, recordó el cronograma del domingo, que contará con la presencia de la intendenta Lucía Goméz: “a las 9:00 tenemos programado el acto central. Después el desfile y el asado… para comer”, bromeó con relación al concurso de Asado Pampeano.

En cuanto al acceso a la localidad, destacó la producción y la constancia para tener en condiciones el camino “estamos haciendo maquinarias para tener los caminos en condiciones. El camino lo repasamos y queda como un asfalto. Lo hacemos cada un mes por el pedregullo”.

Para finalizar, dijo que en diferentes áreas ha habido mejoras que se sostienen y otras en las que hay que progresar: “estamos bien en salud, igualdad social, género. En general. Lo que tenemos que resolver es internet, queremos ir mejorándolo. Y en cuanto a vivienda, necesitamos más construcciones”, cerró.

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