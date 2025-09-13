Ignacio Korvasky de CARBAP “Tienen que equilibrar las discusiones, dejar de hacer vista gorda y trabajar dejando de lado las banderas políticas”.

El Presidente de la Entidad (CARBAP) Ignacio Korvasky estuvo presente en la EXPO Rural de Tres Arroyos. “Este fin de semana tendremos siete exposiciones rurales a mí me toco viajar a Carmen de Patagones por eso aproveché y paré en la ciudad para visitar la Rural”.

Sobre las elecciones del pasado 7 de septiembre mencionó que “muchas veces no tiene que ver con nuestra producción, las política agropecuaria tiene otro tiempo y cada dos años es imposible acomodarnos”.

“Desde CARBAP enviamos un comunicado a todas la rurales para que se lo presenten a los candidatos a legisladores y mencionados en diferentes reuniones con ellos donde les contamos nuestras inquietudes a trabajar en el futuro”, aclaró.

“Deben saber que las ineficiencias en la Provincia de Buenos Aires son profundas, las cosas que pasan desapercibidas, y aunque se ven, nadie dice nada todos ponen su foco en nación en vez de hacer su limpieza en casa”, resaltó.

“Cada municipio debe ser eficiente trabajar para sus habitantes revisando cada zona, este tironeo entre Nación y Provincia deja en el medio a los ciudadanos, deben cambiar y empezar a escucharnos para construir una Argentina distinta y con faros largos”, pidió.

“Creemos que la Cámara de diputados está inclinada a un solo lado, tienen que equilibrar las discusiones, dejar de hacer vista gorda y trabajar dejando de lado las banderas políticas”.

“En provincia hacen todo mal, no hay un presupuesto económico, aumentan la patentes, los precios inmobiliarios, estas cosas impactan en el campo con gran producción de granos acumulados”, afirmó.

“Los productores trabajan diferente para pagar los gastos impuestos desde Provincia, ya que sus gobernantes fueron quienes más dañaron al campo, las retenciones también nos complican en el pasado las subían a propósito para sacarnos más y ahora con este presidente nos vienen bajando esos costos, por suerte, sigue con su idea de borrarlas para que no nos roben más”, concluyó.

