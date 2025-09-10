Ignacio Schena, concejal electo de LLA: “Queremos ser una oposición responsable y constructiva”

El concejal electo de La Libertad Avanza en Tres Arroyos, Ignacio Schena, dialogó telefónicamente con LU24 tras las elecciones y expresó su satisfacción por el resultado obtenido.

“Estamos contentos, fue un buen resultado considerando los recursos con los que contábamos y la manera en que hicimos la campaña. Ahora el trabajo continúa, y a partir de la asunción llevaremos al Concejo la voz de los vecinos, tanto de quienes nos votaron como de los que no”, destacó.

Schena aclaró además que, pese a la confusión en el electorado, “La Libertad Avanza presentó una sola lista en Tres Arroyos”, diferenciándose de otros espacios locales.

En cuanto a su rol en el Concejo, subrayó: “Vamos a buscar ser una oposición responsable. No se trata de oponerse por oponerse, sino de controlar, proponer y acompañar lo que sea justo y beneficioso para la sociedad. La construcción se hace desde el consenso, el diálogo y el respeto a las ideas”.

El dirigente libertario también se refirió a la situación aún indefinida de la banca en disputa de Carlos Ávila perteneciente a Nuevos Aires: “Está voto a voto, veremos qué resuelve la Justicia Electoral. Ojalá podamos contar con más representantes, y si es así trabajaremos en conjunto”.

Respecto de los ejes de gestión, adelantó que pondrán especial atención en la cuestión económica y el control del uso de fondos municipales: “Contamos con un equipo de profesionales en distintas áreas. No venimos a hacer demagogia, sino a sostener nuestras ideas desde siempre. Queremos seguir en contacto con los vecinos porque somos sus representantes”.

Finalmente, Schena dejó un mensaje a modo de compromiso: “Los funcionarios somos empleados del pueblo, no privilegiados. Nos debemos a todos los vecinos y vamos a seguir trabajando en esa línea”.

