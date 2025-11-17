Ignacio Schena: “Tenemos que recuperar el sentido común en la política”

17 noviembre, 2025 0

El concejal electo por La Libertad Avanza, Ignacio Schena brindó su opinión respecto a las expectativas ante la proximidad de su asunción el 10 de diciembre.

Schena dio definiciones sobre el desempeño que tendrá dentro del bloque libertario, y dijo que “es una responsabilidad muy grande ocupar ese rol, algo que no pensaba y creo que es la oportunidad para hacer algo, porque uno se queja, pero siempre opina desde el otro lado del mostrador, uno ahora está con muchas ganas, muy comprometido por esta responsabilidad, estamos trabajando mucho con este equipo de cuatro concejales que tendremos en el bloque a partir del 10 de diciembre, cada uno preparando proyectos de ordenanza, en una tarea muy finita, muy de hormiga, proyectos de trabajo sobre lo que los vecinos nos comentan, eso es fundamental para nosotros, esperamos que esto se mantenga con el correr del tiempo”.

“Esta bueno que haya distintas opciones para que la gente vote a quienes represente, pero es una pena que la oposición que ve formas parecidas vaya tan separada, el tema es poder encarrilar el trabajo, fortaleciendo ideales, yo creo que hay que bajar un poco los dedos acusadores, es un poco tratar desde el sentido común a la política, algo que se perdió hace mucho tiempo”, manifestó.

“Hay gente que está bien, y gente que está mal, yo creo que se están haciendo muchos esfuerzos, a todos nos tocó, y se están encarando los temas desde el lado que se necesitaba, ojalá que la Argentina pueda reconstruirse; hay que escuchar a la gente tanto en el gobierno nacional, en la Provincia y en el municipal, creo que el político tiene que dejar de mirar todo desde afuera y ver desde el lado del familiar, del amigo o el vecino, recuperar ese sentido común que intentaremos traer al Concejo Deliberante”, dijo Schena.

“Recientemente tuve la oportunidad de compartir un evento en Buenos Aires con gran parte del gabinete, dialogando con Manuel Adorni, Patricia Bullrich, Sandra Pettovello y Martín Menem, y ellos también creen que esta mejora está empezando a verse a nivel país, y también creo que a nivel local, por lo que vamos a llevar adelante la gestión, pero siempre hay cosas en las que uno es crítico y no está tan de acuerdo, por lo que a veces hay que ser cuidadoso con las mal llamadas “operetas” que se usan en cuestiones electorales, llevar a la opinión pública que sepa que es necesario hacer una autocrítica; muchas veces nos pasa, pero uno a veces sin pruebas no lo puede hacer, tener en cuenta eso”, explicó.

“Estamos definiendo los distintos proyectos, pero no definimos qué concejal irá a qué comisión”, argumentó, y dijo que “voy a seguir a fondo, hay cosas que a veces te sorprenden, pero uno tiene que ser cauteloso, hay murmullos, rumores a la orden del día pero uno tiene que ser cuidadoso ante las denuncias falsas, nosotros no venimos con esa mentalidad sino tratar de sacar a Tres Arroyos de las cosas malas que sabemos que están, esa es mi forma de ser”, finalizó.

