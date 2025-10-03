Ignacio Schena: “Vamos a ser una oposición responsable en Tres Arroyos”

3 octubre, 2025

El concejal electo por La Libertad Avanza, Ignacio Schena, dialogó con LU 24 y compartió cómo se prepara para asumir su banca el próximo 10 de diciembre, destacando el trabajo en equipo y la intención de ejercer una oposición constructiva en el Concejo Deliberante.

“Estamos trabajando mucho, muy contentos, con un grupo armado que cuenta con especialistas en distintas áreas. No somos de hacer autobombo, preferimos que los resultados hablen por sí mismos”, sostuvo Schena, quien integrará un bloque de cuatro concejales.

Consultado sobre el escenario político nacional y los conflictos internos de su espacio, Schena fue tajante: “Nosotros no vamos a tolerar la corrupción ni los manejos turbios, vengan de quien vengan. La justicia tiene que investigar y, si hay responsables, que caiga quien tenga que caer. No vamos a poner las manos en el fuego por nadie”.

Respecto a lo que espera del trabajo legislativo local, remarcó que su espacio no pondrá “palos en la rueda” por el solo hecho de ser oposición. “Todo lo que le haga bien a Tres Arroyos lo vamos a apoyar, siempre respetando los ideales de quienes nos votaron. Necesitamos que la rueda gire para todos, no solo para algunos”, afirmó.

Schena también reconoció que el ingreso a la vida política trae sorpresas y dificultades, pero destacó el acompañamiento de un equipo con experiencia. “Es una transición gradual, uno se va empapando poco a poco. Hay cosas que sorprenden y disgustan, pero la justicia es la que debe intervenir cuando hay denuncias”, señaló.

Finalmente, el concejal electo llamó a la responsabilidad y a la humildad en el debate político: “Representamos ideales y valores, pero si una idea presentada por otro partido es buena para la gente, la vamos a apoyar. No se trata de oponerse por oponerse, sino de trabajar en beneficio de todos los vecinos”.

