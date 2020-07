“Ignorar o devolver amor”, para combatir a los “haters”

7 julio, 2020

El denominado Fenómeno Hater se incrementó en los últimos tiempos dejando en evidencia la violencia y el odio a través de las redes sociales.

El Hater (odiador, en inglés) es “una persona que ocupa mucho de su tiempo en escribir y enviar mensajes agresivos, discriminatorios, no solo es un enojo sino que va más allá y ataca directamente a las personas”, según explicó por LU 24 Jesica Mateu, autora de un interesante artículo en Infobae.

Aunque no necesariamente tiene relación con un rango de edad específico, esta actitud “se ve mucho en la adolescencia”.

Lo que busca un “odiador” es “agredir al otro, hacerlo tratar de sentir mal, muchos psicólogos explican que quienes tienen alguna patología disfrutan de que el otro se sienta mal. Muchas veces lo que quiere es descargarse, hacer una catarsis por lo mal que se siente esa persona y la dificultad para resolver sus temas”.

“En las redes sociales vemos un calco de lo que pasa en la sociedad, aunque hay cosas buenas también”, añadió Mateu.

Al momento de mencionar cómo defenderse de los “haters”, señaló que “una buena opción es ignorarlos. Pero como a no todo el mundo le sale hacer eso y le quiere contestar, entonces debe hacerlo desde el amor y la comprensión del otro para bajar un poco la dosis negativa y darle al otro lo que quizás esté necesitando”.

La red social en la que más se refleja el fenómeno es Twitter. Muchas veces “se forman grupos para asediar a una persona en particular y así “tomar más fuerza”.

Se trata de “un problema global” que no tiene “una ley clara que refiera al tema”. Hay países de Europa, como Francia y Alemania, que “tienen mayor regulación en cuanto a los contenidos y los discursos de odio y de hecho se penalizan”.

Mateu aclaró que “ninguno es merecedor de ningún tipo de agresión” por eso al hater hay que “ignorarlo o devolverle un poco de amor”.

