Igual que Barrow: otra estación de tren que se va, Daireaux

8 octubre, 2025 0

Sin mucha parafernalia, el Gobierno Nacional de Javier Milei viene avanzando lentamente con el desguace de la infraestructura ferroviaria.

La Resolución 1512/25 que difundiera LU 24 hace algunos días, anunciando la determinación respecto a la estación Barrow, en Tres Arroyos, afecta ahora a Daireaux, según se supo en las últimas horas, y desafecta la concesión y el uso ferroviario al inmueble que, al igual que lo sucedido en nuestro distrito, estaba bajo control de Ferroexpreso Pampeano.

Según cita Infocielo.com, el sindicato de maquinistas, La Fraternidad, acusó a las autoridades de poner en marcha una “gran inmobiliaria” porque una de las iniciativas consiste en desprenderse de terrenos que pertencen a estaciones de tren.

El predio de la estación Mouras se suma a una lista de inmuebles ferroviarios que la administración libertaria ya desafectó.

Un modus operandi similar se registró en Benito Juárez, distrito del centro-sur bonaerense, atravesado por el ramal 26 de la línea Roca. Ahí, las autoridades desafectaron de la concesión de Ferrosur Roca y también del uso ferroviaria a un predio de 10.511 metros cuadrados de superficie porque una empresa harinera presentó una propuesta para construir una nave industrial.

Corrieron la misma suerte la de Barrow (Tres Arroyos), la de Balsa (Lincoln) y la de Elordi (General Villegas). Cabe aclarar que la Resolución publicada en el Boletín Oficial de este martes no ofrece precisiones sobre el próximo destino de las tierras deroenses.

Ante este estado de situación, el sindicato La Fraternidad denunció que el Gobierno Nacional viene ejecutando una política de “Ramal que anda, ramal que cierra“. “Ya suprimieron los servicios a Mendoza, San Luis y La Pampa, el Expreso Buenos Aires-Rosario, Buenos Aires-Pehuajó, Pinamar, Bahía Blanca, el tren turístico de Mercerdes-Tomas Jofré, La Banda-Fernández, Rosario-Cañada de Gómez… ahora van por el servicio Retiro-Tucumán, Neuquén-Chipoletti y otros”, avisaron a fines de septiembre.

Volver