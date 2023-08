Igual que Lali. Simonetti: “a mi me da miedo Milei”

Desde antes de las elecciones PASO, se sabía que el día después iba a repercutir en varios aspectos. Así las cosas, el lunes por la mañana, el Banco Central dispuso la devaluación de más del 20% del dólar y ante esto, es interesante saber qué piensa el campo en este aspecto. Para esto, este martes a la mañana, Eugenio Simonetti dialogó con LU 24 y dio su opinión.

En este sentido, Simonetti, analizó: “lo que pasa acá es que se llevó a hacer lo que ellos no quisieron nunca, que fue devaluar, el fondo los llamó y les dijo así no les doy más plata y se terminó la mentira.” Y siguiendo sobre esto, continuó: “las elecciones fueron sorprendentes y que Milei se dispare con los votos era la peor de las posibilidades. Así el peronismo queda en una posición muy débil y tiene que aceptar lo que sea y seguir remando.”

Y agregó: “todos sabíamos que tenían que devaluar, nos hace un poco más pobre a los argentinos, pero el kirchnerismo estuvo 4 años demorando sincerar el valor del dólar. Si gana Milei, decía que lo que estaban hablando era llegar a una convertibilidad, pero lo cierto es que no hay dólares.”

Además, opinó sobre una posible presidencia del candidato de la Libertad Avanza y dijo: “a mi me da miedo esto, porque alguien que quiere cerrar el Banco Central y todas las cosas que quiere hacer, no se si tendré el apoyo para poder hacerlo. Esto es muy efectivo para la juventud, porque el 35% o el 40% que vota es joven y ya están podridos de todos los políticos.”

