Imberbes de hace medio siglo Escribe: Omar Eduardo Alonso

Eran poquito más que adolescentes cuando generaron uno de los acontecimientos más significativos en la arqueología regional, con proyección nacional e internacional.

Este 22 de mayo se cumple medio siglo de aquel descubrimiento realizado por Aldo Elgart y Julio César Móttola que se denominaría como yacimiento Tiro Federal, Arroyo Seco, etc.

Tenían 20 y 18 años respectivamente.

Es un aniversario significativo que merece ser recordado, mucho más allá de los diferentes criterios que se han enfrentado últimamente, fundamentalmente en relación con el reclamo para que el lugar se considere sagrado y los restos extraídos sean devueltos.

No voy a emitir opinión al respecto, circunscribiéndome a los datos históricos de aquel hallazgo, inmortalizado en una foto que anexo y que fue tomada por Rubén “Pichi” Rodera, testigo privilegiado de aquel momento.

La historia propiamente dicha del yacimiento en general se conoce y se ha escrito con generosidad al respecto.

Me pareció interesante incursionar en detalles previos al descubrimiento a través de la evocación de Aldo Elgart.

Aficionados entusiastas

Nacido en 1952, el domicilio familiar se hallaba en Colón 980. Como consecuencia cursó sus estudios primarios en la escuela 8 y en el secundario hizo hasta el segundo año.

Cuando tenía aproximadamente 17 años comenzó a concurrir asiduamente a la Biblioteca Sarmiento y le interesaron sobremanera los libros escritos por Florentino Ameghino, algunos de ellos incunables.

Móttola vivía en León al 200, eran vecinos y amigos. También concurría a la escuela 8.

La lectura vinculada a la arqueología y paleontología lo impulsó a hacer una búsqueda rudimentaria en las orillas del arroyo Claromecó.

Algunos hallazgos que marcaban indicios diversos determinaron que también Mottola se sumara a esa actividad.

Salían juntos. Siempre en bicicleta.

Rubén Rodera, pariente de Móttola conociendo el interés de Aldo y Julio César, les comentó que sabía que un lechero de apellido Colantonio, radicado cerca del Tiro Federal había encontrado algunos elementos durante los trabajos de arada.

Puestos en contacto con él, les marcó la zona, donde comenzaron a excavar en profundidad sabiendo que los asentamientos indígenas se ubicaban en proximidades de lagunas y en lomadas.

Para no entorpecer la concurrencia de Móttola al colegio, se trasladaban al lugar los sábados, domingos y feriados.

Ya habían tenido contacto con el señor Alfredo Morán, que integraba la subcomisión del Museo Mulazzi, quien le facilitó la herramienta necesaria.

Los desplazamientos continuaban en bicicleta, de modo que para evitar cada vez el traslado de los elementos, solicitaron y obtuvieron que unas personas que vivían próximas las guardaran en su casa en depósito.

Lo cierto es que lograron detectar la existencia de cuarcita, piedra utilizada para la elaboración de distintos elementos de uso de aquellos habitantes ancestrales.

Lo importante es que medio siglo atrás exactamente se descubría el sitio uno, en proximidades del Tiro Federal. Cinco meses después ocurriría lo propio con el sitio dos, en las proximidades.

Los trabajos de exploración permitieron la extracción de numerosos esqueletos que se hallaban cubiertos con piedras de cuarcita en láminas grandes, en posición fetal mirando al este.

Recordó Aldo Elgart que el yacimiento tuvo una trascendencia internacional con la intervención de unos 20 científicos que publicaron un libro al respecto.

Dijo que mantiene periódico contacto con su amigo Julio César Móttola, quien hace mucho tiempo se radicó en Australia dedicándose a actividades como la detección y tallado de piedras.

Finalmente debo acotar que pocos días atrás se realizaron nuevos trabajos por parte de profesionales que permanecieron en nuestro medio.

Se reanudaron de tal manera las búsquedas luego de un largo período de inactividad.

También es interesante recordar que muchos años atrás se había propuesto la instalación en el lugar de dependencias, tipo cabañas, que permitieran el alojamiento de delegaciones científicas de todo el mundo interesadas en la investigación.

La idea no avanzó, pero fue una propuesta presentada por el Director de Turismo de ese momento.

Finalmente es interesante recordar que el sitio fue declarado oportunamente como museo al aire libre.

