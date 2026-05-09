Impactante colapso de un balneario necochense

9 mayo, 2026 61

Las fuertes ráfagas y la erosión provocaron el colapso de una estructura ubicada sobre los médanos necochenses mientras el SMN mantenía alertas por lluvias persistentes, olas de hasta 7 metros y vientos que podrían superar los 100 km/h.

La construcción, vinculada al balneario Kabryl, colapsó debido al avance del agua y la intensa erosión generada por la sudestada.

Las imágenes del lugar muestran cómo el mar socavó gran parte de la arena hasta dejar la estructura prácticamente suspendida sobre el borde del médano, que finalmente cedió por la fuerza del oleaje.

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