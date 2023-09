Impactante discurso político, descriptivo de Sánchez. Contó la historia (videos)

10 septiembre, 2023

El intendente municipal Carlos Sánchez dejó inaugurada la 166ª edición de la Exposición de la Sociedad Rural, luego de un extenso e impactante discurso, el último en su condición de jefe comunal, en el que repasó diversos momentos de la historia, que lo unieron con la entidad ruralista, desde su etapa como productor y contratista rural, pasando por la concejalía, la dirección vial y finalmente la intendencia municipal.

Sánchez hizo un fuerte hincapié sobre lo realizado para poder constituir lo que hoy es el Ente Descentralizado Vial, afirmando que sentía “una emoción grande y se me nota, al pasar por última vez por este estrado”.

“Desde hace más 40 años hemos sabido trabajar con esta Sociedad Rural y tambien codo a codo en la gestión, relacionada con el agro, reclamando cosas que había para reclamar y sigue habiendo; la problemática de los caminos rurales que tocaba directamente al municipio, hemos hablado de los precios de cereal, de la carga impositiva que siempre ha apabullado al campo, hemos hablado cuando hubo inundaciones, sequia, la tucura”, sostuvo.

“Desde aquella época, una situación personal combinada con otras políticas, expulsó a este ex contratista de la actividad agropecuaria, pero por aquellos años comenzaba yo a participar en política, quizás un poco por rebeldía, o algo de vocación pero con el convencimiento que todo se puede arreglar con trabajo, y voluntad donde la política es un elemento fundamental: el MV me dio la herramienta, fui concejal y me permitió sacar una ordenanza, para la mejora de los caminos rurales por los que el productor pagaba; muchas veces se tomaba parte de la tasa para el hospital, y hoy la afectación obliga al intendente”, afirmó.

“En el año 95 el MV llega al gobierno municipal, comenzando a recorrer el desafío de poder arreglar los 2100 kilómetros de caminos, con un municipio quebrado, se debía la mitad del presupuesto; fue muy duro y difícil el momento cuando no se pudo aplicar la totalidad del presupuesto para el arreglo de los caminos; luego fui director vial, cargo que acepté con orgullo y compromiso, con un trabajo que podía ser posible porque se discutían muchas cosas sobre cómo hacer el arreglo de los caminos, y el Movimiento Vecinal dijo que se podían arreglar con maquinaria y empleados municipales pero con la colaboración de los productores, y debíamos sortear muchas dificultades; no era imposible en 2001 había que arreglar el Presupuesto, capacitar al personal, y encima llovieron 300 mm de golpe y el distrito, la región, la Provincia estuvieron absolutamente inundados…lo fuimos llevando adelante, juntos, hemos avanzado, en u n hito indispensable para el desarrollo de nuestra producción”, recordó.

“Tres Arroyos es uno de los pocos municipios que tiene los caminos en condiciones, el manejo de la tasa en manos de los productores, somos un ejemplo en la región. Hoy tenemos un equipamiento casi óptimo y dividido el distrito en diez zonas con 13 casillas y 13 carros de combustible que salen los lunes y no vuelven hasta el viernes salvo cuando nos dan un lugar seguro para dejar la maquinaria”, agregó.

“Hoy el servicio que brinda es de un poco más de 7 millones de dólares con estrategias realizadas por ustedes por los productores, juntos, hemos hecho esto”, expresó.

Luego hizo referencia al servicio del CPR, “con 11 patrulleros que coinciden con las zonas en las que se dividió al distrito, algunos del gobierno provincial y otros comprados por el municipio que ayudan a brindar el servicio, con controles, y atención mecánica, que son controlados por las autoridades de la Comisión Vial y el jefe del CPR que controla por dónde anda cada patrullero. Esto se complementa con la labor de 40 empleados municipales que se han puesto la camiseta para poder realizar los trabajos”.

“Quiero agradecer a Héctor Poggi, un colaborador que dejó huellas y buenos ejemplos para seguir trabajando, seguido por Martin Maldonado que tambien se ha puesto la camiseta”, dijo.

“Este crecimiento, este avance, esta profundidad del Ente Vial no es aislada, desde el comienzo de la gestión vecinalista el crecimiento ha sido sostenible en toda la municipalidad; en estos 28 años se creó la Secretaria de Desarrollo Económico, desde donde se llevó a cabo el gran trabajo del Parque Industrial, agregando valor agregado a la producción primaria; en conjunto con la Secretaria de Gestión Ambiental se armó el galpón de acopio de agroquímicos, y tambien el depósito para los bidones vacíos”, recordó.

Citó el trabajo del CRESTA, “que funciona con carreras que necesitamos y formalizamos convenios con todas las Universidades; Tres Arroyos crece a razón de 1300 o 1800 habitantes por año porque nuestros chicos se quedan y aquellos que no podían irse por cuestiones económicas pueden estudiar”.

Agradeció “no solamente por el honor de estar aquí hoy sino por los 40 años de trabajo en conjunto; en lo personal este evento y en esta ocasión es significativamente emocionante por mi pasado como productor agropecuario; agradezco a la Comisión que trabaja para sostener la agremiación de la gente de campo; también a cada asociación agropecuaria que nos acompaña en cada Exposición y en la Fiesta Provincial del Trigo; agradezco profundamente y de corazón a cada chacarero, a cada trabajador del campo y a todos los vecinos que me permitieron ser parte, en mi historia personal y en mi corazón”.

“Siendo hoy este mi último discurso, está en nuestras manos el empuje del futuro en nuestra tierra, por favor pensemos en grande y hacia adelante, con las pequeñas victorias que hacen a una visión estratégica; mi equipo ha sabido sostener la mirada que ha sostenido el MV que es trabajo incansable por y para Tres Arroyos y para eso es necesario el trabajo conjunto con los gobiernos provinciales y nacionales para poder gestionar convencer para traer las cosas que nos hacen falta para Tres Arroyos, hemos logrado convencer y traer lo necesario con ese poder de convencimiento”, afirmó.

“Seguiré desde el lugar de donde me toque para que el distrito siga creciendo; confío en las nuevas generaciones que se involucran en las instituciones o la política, y confío en Claudia Cittadino para seguir haciendo y pido disculpas por lo que no pude lograr, creo que no son necesarios los grandes cambios y la continuidad permitirá el avance, Tres Arroyos deberá seguir avanzando y sin el campo esa tarea es imposible”, concluyó.

Volver