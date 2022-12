Impactante fiesta de egresados de la Escuela Secundaria 5, al aire libre en Reta

18 diciembre, 2022

Los que terminaron este año de cursar en la Escuela Secundaria de Reta acudieron a una estrategia muy particular (y muy jugada con el factor meteorológico) cual fue hacer el egreso y la fiesta al aire libre. Había locales. El que se usa para fiestas populares, no está habilitado, y los que sí estaban, no se alquilaban.

Es por ello que dijeron: sin fiesta no nos quedamos y la organizaron en el anfiteatro, lugar de encuentros que van desde show en verano hasta el centro de producción gfeneral en los concursos de pesca.

Ahí se juntaron egresados, familia y amigos y pasaron anoche el mejor momento hasta que el sol de la madrugada los sorprendió hoy con mucho baile, alegría y también el grito “Argentina … Argentina” en el deseo de volver a ser campeones mundiales de futbol.

Todo fue en orden, muy respetuoso y dignamente compartido entre grandes y chicos.

Egrresaron: Imanol Carrizo, Matías Castañeda, Antonella Fernández, Emiliano Fiori, Lautaro Goldabaum, Franco González, Claudio Molinari, Delfina Rodríguez, Nicolas Rondanini, Tomás Sánchez Giordano, Cecilia Silvestri y Yamila Torres.

Volver