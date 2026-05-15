Impacto en Chubut por la aparición de “peces pene”

15 mayo, 2026 0

Vecinos de Comodoro Rivadavia, en Chubut, encontraron en los últimos días llamativas criaturas marinas sobre la arena, luego de las fuertes mareas registradas en la zona. Entre los ejemplares aparecidos en la costa de Kilómetro 3 se identificaron los llamados “peces pene” y un animal conocido como “ratón de mar”.

Aunque el nombre se volvió viral por su forma, los especialistas aclararon que los “peces pene” no son peces, sino gusanos marinos conocidos científicamente como Urechis unicinctus. Suelen vivir enterrados bajo la arena, en galerías subterráneas cercanas al mar.

La aparición de estos organismos estaría vinculada con los cambios bruscos en las corrientes, las mareas intensas y los temporales, que pueden remover el fondo marino y arrastrarlos hasta la orilla. En este caso, el fenómeno llamó la atención de vecinos y turistas, y las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales.

Además de los ejemplares rosados y alargados, también fue observado un “ratón de mar”, otra especie marina de aspecto poco habitual para quienes no están familiarizados con la fauna costera. Según los reportes locales, ambos hallazgos se dieron en la zona norte de Comodoro Rivadavia.

Pese al impacto visual que generaron, los especialistas indicaron que estos animales no representan peligro para las personas. Se trata de especies que habitualmente permanecen ocultas bajo el lecho marino y que pueden quedar expuestas después de eventos de fuerte movimiento marítimo.

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