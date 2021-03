Implante anticonceptivo subdérmico: ¿qué es y cuál es la modalidad de su aplicación?

16 marzo, 2021 Leido: 1247

Una adolescente wichi de 15 años reveló en la últimas horas, que le colocaron un implante subdérmico anticonceptivo sin su consentimiento. Ante ésta noticia, LU24 se comunicó con la Médica Ginecóloga Analía Barcala, encargada del Área de salud sexual y reproductiva del Centro de Salud Municipal, para que comente de qué se trata éste método anticonceptivos y cuál es la modalidad de aplicación.

El implante subdérmico anticonceptivo “es un método anticonceptivo considerado a largo plazo, simulando un fosforito flexible, que se coloca subdérmico, es decir debajo de la piel, en el brazo” explicó Barcala, “es relativamente de última generación, en Argentina lo estamos usando a partir del 2015”.

“Se coloca en el grupo etario de los 13 años hasta los 24 años de edad, donde las adolescentes y las chicas pueden acceder a esto con la solicitud en el hospital” indicó, por lo que será necesario siempre hacer la consulta a su ginecólogo, y en base a la historia clínica detallada va directamente la indicación hacia que método anticonceptivo utilizar.

Asimismo, comentó que “es un implante que da buen efecto, lo que hace es actuar al nivel hormonal inhibiendo la ovulación, con 100% de efectividad”, y es altamente recomendado en esa franja etaria en el que el olvido de la píldora es una de las causas principales de embarazos no intencionales.

Éste método está compuesto con la hormona progesterona y según indicó Barcala “dura 3 años, hay estudios que dicen que duran un año más”.

Desde el punto de vista médico, explicó que “siempre tratamos de aconsejar de que el último año usen un medio alternativo, preferiblemente profiláctico” y añadió “nosotros desde el año 2015 los estamos poniendo, llevamos más de 500 colocados, hay chicas que van por el tercer implante”.

Siendo una temática de gran importancia en la salud pública, la médica encargada del área de Salud Sexual y Reproductiva manifestó “las pacientes en general tienen todos los métodos anticonceptivos, en todos los lugares, tanto en el hospital, como en las salas periféricas, pueden usar preservativo, colocarse el DIU, o la vasectomía para el varón”.

No se registran contraindicaciones de éste método anticonceptivo específicamente, pero Barcala sostuvo que “algunas veces suele haber efectos adversos, como dolor en los pechos, cefalea, y en un porcentaje mínimo aumento de peso”.

“Desde el servicio nuestro, en lo que me compete a mí, Salud Sexual y Reproductiva, con la licenciada Vanesa Villegas, en el grupo etario de estas chicas se coloca sobre todo el implante, pero si alguna de las chicas prefiere un DIU, se coloca el DIU”, expresó, y añadió también que el DIU es aplicable a cualquier edad, no es real el mito que se refiere a que es necesario haber sido madre para colocárselo. Y en ese sentido, indicó que “a partir de los 24 años ofrecemos todos los otros métodos anticonceptivos que siguen”.

Para finalizar, mencionó que el implante anticonceptivo subdérmico “tiene un costo de 15 mil pesos aproximadamente” pero que actualmente “hay un retraso en la intriga de implantes” por lo que las interesadas deberán anotarse en la lista de espera para la aplicación. La extracción es de la misma manera que la aplicación, “como si uno retirara una espina” sostuvo la médica.

