Implementan en Basílica de Barracas un programa de contención a personas en situación de calle

29 noviembre, 2019 Leido: 0

En la Basílica El Sagrado Corazón de Jesús de Barracas, se implementa el proyecto “Duchas del Sagrado”, un dispositivo a cargo de voluntarios que se dedican a la recepción de personas en situación de calle y vulnerabilidad social.

Sebastián García, forma parte del proyecto y comentó esta mañana a nuestra emisora que el mismo comenzó a gestarse en el 2015 y se implementó al año siguiente. “El objetivo que nos une es visibilizar esto y darles contención con la posibilidad de asearse, desayunar o almorzar y realizar talleres. Funciona dentro de la misma parroquia. Asisten los sábados unas 150 personas y en la semana hacemos acompañamiento personalizado a algunos de ellos”.

Manifestó además que “viene gente que está en la calle o tienen acceden a viviendas muy precarias o en condiciones inhumanas. Se hace la entrega de ropa también, para quienes están en la calle”.

Recordó García que al inicio de la actividad “eran unas siete personas y hoy son 120 posiblemente. Llegan por el boca a boca y rescatan el buen trato. Todo se financia a partir de los voluntarios, somos alrededor de 25, algunos de los que llegan logran tener un egreso positivo, aunque cada vez por la situación del país, resulta más complicado, pero muchos se acercan a donar, además que en algunos talleres se obtienen algunos productos”.

Explicó que hay cuatro duchas y cuatro baños, un comedor grande y los salones parroquiales “que en la semana se utilizan para otras cosas, se utilizan para los tallares en estas jornadas de los sábados”.

Consideró que “Caritas no existe para llevar lo que nos sobra; esa es una caridad que no es verdadera. Lo que se trata es de darse uno y descubro que esas personas que también tienen su riqueza aún en esa situación de vulnerabilidad, me permiten de hacerme de mi propia dignidad y de mi identidad”, dijo García a L U 24.

