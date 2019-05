Implementan en Bellocq el proyecto Biblioteca Ambulante: “Si la gente no va a la biblio, la biblio va al lector”

La Biblioteca Popular San Francisco de Bellocq, junto a su bibliotecaria, María Angélica Chamus y la colaboración de Federico Barroso Lelouche y Laura Parraquini de “Cuentos en Las Orejas”, pusieron en marcha el proyecto una Biblioteca Ambulante: “Si la gente no va a la biblio, la biblio va al lector”.



“Hace seis años que vivimos en la localidad y trabajamos en distintos proyectos con la gente de la comunidad. En este caso con la Biblioteca y junto a la bibliotecaria, María Angélica Chamus, luego de detectar la situación de que algunas personas no podían asistir a la Biblioteca y se nos ocurrió usar el libro para entrar a los hogares y así tener un encuentro, acercarnos a personas que por enfermedad, frío, depresión o movilidad reducida se van aislando y se nos ocurrió que podían recibir visitas, charlar, leer, narrarles un cuento y hacer el préstamo de libros y tener la excusa de volver la semana siguiente e intercambiar por otros. Si ellos no van, la biblioteca va a los hogares”, explicó Federico.

La actividad se concreta una vez a la semana por la tarde. “Si algún vecino quiere que lo visitemos nos avisa y vamos. La biblioteca es bastante grande, siempre se obtienen nuevos ejemplares, hay donaciones que se reciben por lo que hay material para todos”, destacó.

“Incluso a través de esta intervención podemos detectar otras cosas que son útiles. Es ver a las personas en su ambiente; no solo vamos y prestamos libros. Estamos promoviendo salud en el sentido de que la persona pueda estar bien en cuanto a sus emociones, leyendo y demás”, mencionó.