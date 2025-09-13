Implementos BW la nueva opción para el agro

Brian Wilgenhoff, propietario de la firma Implementos BW, contó sobre su experiencia en esta muestra rural, “es el primer año que me presento, siempre vengo, pero la verdad que la muestra ha superado ampliamente las expectativas y vemos como año tras año van mejorando notablemente”.

En cuanto a su empresa, dijo que “mi negocio ofrece un abanico amplio, contamos con implementos nuevos y usados, repuestos en general, consignación de maquinarias de clientes, implementos para hacienda, es bastante amplio”.

Inauguraron hace dos meses, está con mucho entusiasmo y apostó a todo o nada a su experiencia en el rubro, “la idea es tener de todo un poco, también venta de cubiertas, para dar solución a los clientes en lo que necesiten. El negocio es nuevo y seguramente sumaremos más artículos para ofrecer”.

