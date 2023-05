Importante adhesión a la campaña de PAP. Este viernes, último día

11 mayo, 2023

Se están cubriendo la totalidad de turnos en el Centro Municipal de Salud y se continuará este viernes para la realización del Papanicolau, en la campaña iniciada desde la Municipalidad de Tres Arroyos.

Desde la organización del servicio de Ginecología y Maternidad y Medicina Preventiva se muestran muy contentos por la asistencia de la comunidad.

Solo el día lunes quedaron algunos turnos sin asignarse, luego a partir del martes se asignaron en su totalidad ya que realizar esta prueba tan sencilla permite una detección tempana en caso de existencia de patología y un muy buen acceso y resultados a los tratamientos.

“Trabajamos para la detección del cáncer de cuello de útero porque es prevenible y porque es la segunda causa de muerte en mujeres y personas con útero que no llegan a tiempo al tratamiento adecuado.

También en esta campaña tenemos el espacio propicio para que quien lo desee pueda realizarse el test rápido de VIH y Sifilis, en este caso casi el 65% de las personas que se realizaron el PAP accedieron a realizarse también el testeo por lo cual ampliamos el mapa de detección de enfermedades.

La campaña también se está desarrollando en los CAPS del Distrito y las localidades.

Se recuerda que, en el Centro de Salud, la campaña continuará mañana, como último día, a partir de las 8:00, con 30 turnos a disposición de la comunidad.

Preparación para realizarse el PAP: Todas las mujeres y personas con útero

No estar en periodo menstrual

Haber transcurrido un año de la primera relación sexual.

Haber transcurrido un año o más de la realización del último PAP

48 hs previas:

-No tener relaciones sexuales

-No haberse aplicado ningún tratamiento médico vaginal (óvulos o cremas).

-No realizarse higiene intravaginal.

Retiro de Resultados, sin turno previo:

De HIV y SIFILIS

A partir del miércoles 17 de mayo por consultorio externo N° 11 (consultorio de medicina preventiva) de lunes a jueves de 8 y 30 hs a 10 y 30 hs.

De PAP

A partir del 12 de junio los días lunes de 8 a 10 hs en el servicio de Ginecología.

Imágenes de la campaña: en Claromecó, Cascallares, Copetonas, Fonavi y el Hospital Pirovano.

Volver