Importante aporte económico para el área de turismo de San Cayetano

20 marzo, 2026 0

El Municipio de San Cayetano recibió un financiamiento de $ 15.000.000 por parte de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, para incorporar equipamiento y dispositivos tecnológicos.

Para ello, la Dirección de Turismo local presentó un proyecto de transformación digital en el marco del programa “Promover Verano en Argentina”, impulsado por dicha Secretaría mediante la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción. Esta convocatoria estuvo dirigida a municipios de todo el país, con el propósito de acompañar iniciativas orientadas a la promoción, innovación y digitalización de la oferta turística.

En este contexto, San Cayetano fue adjudicado con el financiamiento de $15.000.000. Este logro constituye un avance significativo para el área de turismo, cuya línea de actuación prioriza el fortalecimiento de la promoción del destino mediante la incorporación de herramientas tecnológicas.

La inversión incluyó la compra de computadoras, tablets, kits Starlink, dispositivo móvil, micrófonos corbateros y una pantalla digital, herramientas fundamentales para producir y difundir contenido digital de alta calidad; mejorar la visibilidad de San Cayetano en plataformas digitales; fortalecer la conectividad de vecinos y visitantes; potenciar la economía local y modernizar la gestión turística municipal.

Con esta adjudicación, el Municipio avanza hacia la profesionalización de su comunicación turística, impulsando una estrategia acorde a las nuevas demandas del sector, fortaleciendo la competitividad del destino a nivel regional y nacional.

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