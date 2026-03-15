Importante cantidad de piezas en el concurso del Quequén de Oriente

15 marzo, 2026 1.616

A la espera de las primeras clasificaciones, se está registrando una imponente llegada de piezas las cuales están siendo controladas por el ictiologo y pesadas para poder armar la primera clasificiación general.

Según lo averiguado por LU24, uno de los controles ha traido 14 piezas y en otro se registró 80 piezas, marcando así una gran cantidad de pescadores que han podido capturar un pescado.

El día acompaña y las condiciones son mejores de los que se pronosticaba.

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