Importante cantidad de piezas en el concurso del Quequén de Oriente

15 marzo, 2026

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Importante cantidad de piezas en el concurso del Quequén de Oriente

A la espera de las primeras clasificaciones, se está registrando una imponente llegada de piezas las cuales están siendo controladas por el ictiologo y pesadas para poder armar la primera clasificiación general.

Según lo averiguado por LU24, uno de los controles ha traido 14 piezas y en otro se registró 80 piezas, marcando así una gran cantidad de pescadores que han podido capturar un pescado.

El día acompaña y las condiciones son mejores de los que se pronosticaba.

Importante cantidad de piezas en el concurso del Quequén de Oriente
Importante cantidad de piezas en el concurso del Quequén de Oriente
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