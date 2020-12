Importante concurrencia de jóvenes en el camino al Parque Cabañas en Navidad

25 diciembre, 2020 Leido: 68

Se pudo observar que en la madrugada navideña muchos jóvenes acudieron a la Avenida Libertad, en el acceso al Parque Cabañas, y los encuentros se extendieron hasta pasadas las 8 a.m.

Como consecuencia de estas reuniones ya tradicionales de los jóvenes en ese sector de la ciudad, se pudo advertir mucha cantidad de residuos, principalmente botellas y latas de bebidas alcohólicas.



Luego de que se descomprimiera la cantidad de gente que se encontraba en el lugar, recorrió la Avenida José Miolo, ‘el Turco’, conocido por todos, quien hace un tiempo aprovecha los fines de semana, o luego de los días de encuentro para ir recolectando elementos que se pueden vender, manteniendo limpia la avenida.

Allí estaba hoy José, sin discriminar feriados, recolectando, limpiando, y manifestó a LU24 “yo siempre hago este trabajito, vivo de esto, a veces de algo me sirve, un desastre la gente dejan todo tirado, pero recolecto latitas y botellas después lo vendo y junto para darle a mi hija, que se compre su ropa y sus cosas”.

Indignado, con la actitud de las personas que en muchos casos no cuidan el espacio público, expresó que los tachos se los llevan, o los tiran en las zanjas, “hacen daño no sé por qué” y por otra parte advirtió que “tomaban todos del mismo vaso, veremos que va a pasar después”.

Volver