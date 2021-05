Importante donación de Acopiadores de Bahía Blanca para el Instituto María P. Verdier de Indio Rico

La única escuela secundaria de Indio Rico, en el partido de Coronel Pringles, recibió una importante donación por parte de la Sociedad de Acopiadores de Cereales Bahía Blanca, poco después de que se difundiera una nota en la que cual directora de la entidad, Valeria Barruti, comentó la crisis financiera por la que estaba pasando la entidad.



La emoción fue tan grande que, al enterarse de la donación, la directora tuvo que hacer una pausa, para estar en condiciones de expresar su agradecimiento. La emoción fue doble, porque la gente del pueblo también se acercó a aportar su granito de arena y a preguntar cómo podía colaborar, según publica La Nueva.

“Se acercaban, llamaban por teléfono. Hubo gente de la tercera edad que se acercó a preguntarme ¿Querés que hagamos una tortita para rifar?”, contó.

Esos detalles, no son menores, porque las redes solidarias que se tejen a partir de estos pequeños gestos, suelen ser enormes fuentes de renovación del entusiasmo, motores que dan el impulso necesario para seguir adelante en un sistema educativo tan desgastado.

“A la gente que se acercaba le decía: no tragas dinero, si podés, hacé una torta, o doná un pollo o 4 latas de durazno. En junio, con todo lo que recaudemos, vamos a hacer una rifa”, contó.

El intermediario para que esta donación se hiciera realidad fue Ricardo Villar, de la planta de Pucará, en Pringles.

“Es admirable la cantidad de escuelitas y personas que ayuda. Me llamó para comentarme que iba a recibir la donación de la Sociedad y no pude contestarle porque me largué a llorar. Se me quebró la voz, quería agradecerle y no me salía. Luego escribí un mail”, contó.

“Desde una panadería me dijeron que el horno estaba disponible para lo que la escuela necesitara y los exalumnos se propusieron para contactar a familiares de acá para que compren números de la rifa”, dijo.

Barrutti, todavía sorprendida por las repercusiones y por la respuesta de tantas personas, aseguró que en este momento tan complejo cualquier ayuda, pequeña o más grande, es muchísimo.

La bandera fue realizada con retazos de telas de la comunidad.

Antes de la Pandemia, docentes, padres y ex alumnos del Instituto de Educación Secundaria María Pierobón de Verdier, fundado el 16 de marzo de 1959, organizaban todo tipo de eventos para mantener en pie al único establecimiento que otorga enseñanza media en el pueblo de Indio Rico. El Estado se hace cargo del salario de los docentes pero el resto de los gastos corren por cuenta de una Cooperadora que recibe una cuota solidaria por parte de las familias de los alumnos y alumnas.

La directiva comentó en este medio que con el dinero que reúnen de Cooperadora solo están en condiciones de pagar el salario de la portera, único personal auxiliar y quien realiza la limpieza. Además, deben encargarse del pago de los seguros de los alumnos y docentes, de los productos de limpieza, elementos contables y muchos más.

La matrícula de la entidad es de 100 alumnos. El instituto funciona de mañana en las instalaciones de la Escuela Primaria Nº 8, de la localidad, en el partido de Coronel Pringles.

