Importante incendio en una vivienda de Barrio Boca

1 febrero, 2020 Leido: 112

Alrededor de las 2 de la madrugada de este sábado, una dotación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios fue convocada a calle Azcuénaga al 1085, frente a la cancha de Boca, por el incendio de una vivienda que terminó con importantes daños materiales.

Los servidores públicos estuvieron trabajando durante una hora para sofocar por completo las llamas.

Según pudo averiguar LU 24, durante el mediodía del viernes se habría realizado un asado en el fogón de la vivienda, tras esto los moradores viajaron a Orense para pasar la noche allí y durante ese lapso de tiempo se habría producido el importante incendio.

Por la madrugada, varios vecinos observaron la situación y no dudaron en convocar a los bomberos, mientras que al lugar llegaron también móviles de la Policía Comunal y hasta una unidad del SAME que afortunadamente fue en vano ya que no hubo que lamentar heridos porque la vivienda estaba desocupada. También trabajó personal de CELTA.

Los daños materiales en el inmueble fueron de consideración, sobre todo en el fogón que fue donde se habría originado el incendio y donde había un automóvil guardado, el cual fue consumido por las llamas completamente.

