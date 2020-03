Importante información del Círculo Médico sobre recetas

Desde el Círculo Médico Regional Tres Arroyos se informó la nómina de Obras Sociales que aceptan que el paciente asista a la Farmacia con una copia impresa de la orden de prescripción de medicamentos.

Las mismas son: OSTEL – OSDE – OSPSA – SANCOR SALUD – SWISS MEDICAL – AMMFA –

MEDIFE CRONICOS – ACA SALUD – CASA – CAJA DE ESCRIBANOS – COMEI – OSMATA CRONICOS – OSPE – UNION PERSONAL

No incluye farmacias sindicales, ya que según se indicó no han comunicado cómo trabajan. Al mismo tiempo recuerdan que “la prescripción de medicamentos es un ACTO MEDICO y por lo tanto debe ser cobrado al afiliado. En caso de que la solicitud de receta le llegue por medios digitales (wsp – mail – teléfono, etc) deberá registrar la atención en la obra social a la que pertenezca el afiliado. Solicitar en todos los casos envío de imagen de la credencial o constancia de afiliación.

