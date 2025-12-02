Importante inversión de Camuzzi en Vaca Muerta

Camuzzi Gas Inversora, controlante de dos distribuidoras locales, Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur, anunció LNG del Plata, un nuevo desarrollo energético que buscará sumarse a las empresas que explotan la exportación de gas natural desde Vaca Muerta.

Lo harán mediante un barco de licuefacción ubicado en el Puerto de La Plata, en la provincia de Buenos Aires.

Este desarrollo, que contempla una inversión de USD 3.900 millones a lo largo de 20 años, busca transformar la matriz de exportaciones y fortalecer el abastecimiento interno durante los períodos de mayor demanda.

El objetivo es usar los gasoductos existentes y aprovechar para el transporte los meses de calor y menor demanda. Para eso, además, construirán una plataforma offshore, frente a Ensenada, a la que unirán con un nuevo ducto subacuático de 10 kilómetros de extensión.

A diferencia de otros proyectos, como LNG Argentina (YPF) y el de Southern Energy (el consorcio que formaron YPF, PAE, Pampa y otras), que exportarán desde Río Negro, el anunciado es el primer proyecto bonaerense. La provincia perdió la puja con Río Negro a mediados del año pasado: YPF eligió Punta Colorada en lugar del puerto de Bahía Blanca para hacer su planta de licuefacción (que luego fue reemplazada por barcos).

Camuzzi Gas Inversora tiene como accionistas a Alejandro Macfarlane, Jorge Brito y el grupo italiano liderado por Fabrizio Garilli. Es controlante de las distribuidoras Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur. Tiene un sistema de gasoductos de transporte y redes de distribución que supera los 56.000 kilómetros lineales y 2 millones de usuarios en Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

