Importante inversión de la Cooperadora del Hospital de San Cayetano

La Cooperadora del Hospital de San Cayetano llevó a cabo la entrega de instrumental médico fundamental para el funcionamiento del nosocomio. Con una inversión de $ 26.262.108,63 sus integrantes entregaron a funcionarios del área de salud, valioso material para ser utilizado en diversas áreas, tales como terapia intensiva, quirófano, traumatología, shock room, laboratorio, entre otros.

“Este acto refuerza el compromiso con la salud sancayetanense” destacaron desde el municipio.

En esta oportunidad, con lo recaudado a través de un bono contribución y donaciones de vecinos (quienes aportaron en los últimos 3 meses $ 24.136.000), la Cooperadora adquirió un monitor multiparamétrico, un electrocardiógrafo, pinza y sierra corta yeso, baterías y parches para DEA, una cocina, un estabilizador de corriente, material para confección de indumentaria, libros y se abonó un servicio técnico de electrodos con ampliación e iones.

