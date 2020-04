Importante: las tarjetas Alimentar se entregan desde mañana y se habilitan a las 48 horas

19 abril, 2020

Con un operativo que incluirá tres lugares de retiro y cuatro puntos de entrega en cada uno de ellos, desde mañana se entregarán en Tres Arroyos las tarjetas Alimentar, a un universo de 1619 personas que son progenitores de hijos menores de 6 años, madres embarazadas a partir del tercer mes de embarazo y discapacitados, que ya reciben la Asignación Universal. Según indicó el titular de Desarrollo Social municipal, licenciado Marcelo León, los plásticos se fueron a retirar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a una sede del Banco Provincia, el viernes último. “La gente está esperándolas porque pasó un mes desde la fecha del operativo previsto inicialmente para su entrega, que iba a ser en el Polideportivo, y que debió ser suspendido por las medidas de aislamiento obligatorio”, consideró.



“Hemos dispuesto tres lugares al aire libre, en la Secretaría de Desarrollo Social, el Polideportivo y el Centro Cultural La Estación, y un horario amplio, de 8 a 13, con cuatro escritorios de entrega en cada uno, y consideramos que trabajaremos con unas 200 personas en cada lugar. Pedimos a los beneficiarios que concurran solos, sin niños ni acompañados de otras personas, y que observen las medidas de aislamiento y prevención. El trámite es muy rápido, la persona recibe la tarjeta, firma y se retira, de todas maneras habrá gente que ayudará a mantener el distanciamiento social y colaborará con el operativo”, dijo León.

Las tarjetas quedarán habilitadas por el Banco Provincia a las 48 horas de su entrega, y aunque no es un dato confirmado oficialmente, tendrían precargadas las sumas correspondientes a marzo y una suma parcial de abril, ya que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación decidió recientemente dividir el beneficio en cuatro acreditaciones semanales.

El cronograma de entrega será el siguiente:

Lunes 20:

– Apellidos que comiencen con las letras A y B, de 8 a 13 horas, en la sede de la Secretaría de Desarrollo Social en Plaza de Torre Tanque.

– Apellidos que comiencen con las letras C y D, de 8 a 13 horas, en la sede del Centro Cultural sobre Av. Ituzaingó N° 320.

– Apellidos que comiencen con las letras E, F, G, H e I, de 8 a 13 horas, en la sede del Polideportivo Municipal.

Martes 21:

– Apellidos que comiencen con las letras J, K, L y M, en sede del Centro Cultural.

– Apellidos que comiencen con las letras N, O, P, Q y R, en sede de Desarrollo Social.

– Apellidos que comiencen con las letras S, T, U, V, W, X, Y y Z, en sede del Polideportivo Municipal.

Aquellas tarjetas Alimentar que no sean retiradas oportunamente deberán ser requeridas desde el día miércoles en la sede de la Secretaría de Desarrollo Social.

