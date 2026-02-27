Importante remate de Arzoz y Cia en la feria tresarroyense

27 febrero, 2026

Muy buen remate feria, el primero del año, realizado por la firma Arzoz y Cia en instalaciones de la Sociedad Rural de Tres Arroyos.

785 cabezas embretadas de 70 remitentes salieron a la venta bajo el martillo de Tomás Arzoz y una importante cantidad de oferentes que hicieron una subasta ágil y con precios que siguen marcando una diferencia en cuanto a la calidad de la hacienda.

Frigoríficos y matarifes de nuestra ciudad y de distintos puntos de la región, como así también productores buscando invernada y cría para continuar con rodeos de importantes características.

