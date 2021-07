Importantes avances en la obra de cloacas y en el cine teatro de Orense

Javier Ruiz, delegado municipal en Orense, expresó su satisfacción por los avances en la obra del cine teatro para la localidad, surgida de un trabajo en conjunto de la Municipalidad de Tres Arroyos con la Sociedad de Fomento y que forma parte de la segunda etapa de ampliación del Museo Histórico. También anticipó que sólo restan unas cuadras para la finalización de la obra de cloacas.

Al respecto, señaló que “las cloacas están en la última etapa de la instalación de cañerías, para la que faltan 4 o 5 cuadras, y está avanzado el depósito final detrás del cementerio. Después quedará alguna estación de bombeo y los arreglos de veredas”. E indicó que el cine teatro ya está cerca de su finalización, al igual que el SUM de la Escuela 17 y el CEF, y se está armando la puesta en marcha de la Subdelegación en el balneario, que comenzará a funcionar el lunes 2. Finalmente, destacó que se trabaja cotidianamente en el reparto de leña a familias que lo necesitan, mejoramiento urbano, poda, barrido, limpieza y arreglo del camino entre la ruta y la sala de atención médica.

“Hoy voy a cumplir mi primer mes en funciones pero vengo de 26 años en la comisión del club Alumni y más de 10 en Fomento, así que no me desvinculé del todo de eso. Así que de alguna manera ya sé lo que me van a pedir cuando voy a una reunión, porque es lo mismo que yo quería antes. La gente tiene necesidades, desde que asumí, de cada 10 personas que me encuentro me felicitan casi todos, y 9 me hacen algún reclamo. Y seguramente debe pasar lo mismo en todos lados. No siempre se puede solucionar, pero poder escuchar es parte de ocupar este puesto”, concluyó.

