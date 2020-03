Importantes reuniones por Coronavirus encabezas por Sánchez

La Municipalidad de Tres Arroyos informó que este martes el intendente Carlos Sánchez encabezó dos importantes reuniones. En primer lugar, estuvo con miembros de la Sociedad Rural local para informar los alcances de los protocolos a seguir en la ciudad, y más tarde una reunión informativa junto a los integrantes del Comité de Defensa Civil.



Reunión con Simonetti

Durante la mañana el jefe comunal recibió a miembros de la Sociedad Rural local que sirvió para exponer ante Eugenio Simonetti los alcances de los protocolos ante el coronavirus, mientras que desde el sector del campo le manifestaron la preocupación reinante en torno a los traslados del personal, el abastecimiento y los controles en las rutas, entre otros temas.

Participaron de la reunión Hugo Fernández, Jefe de Gabinete y el Ing. Matías Fhürer, Secretario de Producción, Ciencia y Tecnología.

Reunión de Defensa Civil

Sobre el final de la jornada, Carlos Sánchez encabezó en instalaciones del Museo Mulazzi, una reunión informativa a los integrantes del Comité de Defensa Civil, conformada por vecinos de diferentes estratos políticos, sociales, deportivos, de seguridad, etc.

Con palabras de introducción del Intendente, seguidamente hizo uso de la palabra el Secretario de Salud y Prevención, Dr. Gabriel Guerra quien detalló los procedimientos que se han llevado a cabo, no solo en las instalaciones del Centro de Salud Municipal, si no en cuanto a la formación y entrenamiento que todo el personal de sanidad ha realizado ante cualquier manifestación de presencia de Coronavirus en nuestro distrito. También la Directora del Hospital, Dra. Ana Basilio, dio sus precisiones en cuanto al manejo de las urgencias en los casos de emergencias por el virus.

Sánchez anunció la puesta en marcha de varios sistemas telefónicos para contener las distintas necesidades que día a día se van suscitando.

A saber:

-La implementación de un número telefónico para asistir a nuestros adultos mayores imposibilitados de salir a comprar o realizar un trámite. En estos casos colaboradores de la Dirección de Juventud, se harán cargo de estas tareas.

-Otra línea de teléfono se dará a conocer en las próximas horas para aquellas personas que quieran colaborar, ya sea con donaciones, servicios o toda acción que sume elementos a la emergencia sanitaria. Allí se orientará a los benefactores sobre cuáles son las necesidades primordiales.

Terminada la reunión, Carlos Sánchez instó a los presentes a hacerse eco solamente de la información oficial que produce en municipio con el fin de no divulgar las noticias falsas que lamentablemente nunca son alentadoras y siempre llevan a la confusión de nuestros vecinos.

