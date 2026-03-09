Imposible mejor cierre: Estalló la Fiesta con la actuación de Luck-Ra

9 marzo, 2026 0

Con un predio repleto, se vivió un cierre de Fiesta provincial del Trigo descomunal, la presencia de Luck-Ra y su cuarteto cordobés hizo vibrar al público que no podía parar de aplaudir y acompañar cada tema.

Un artista joven, fresco, empático con los presentes, fue el broche de oro para terminar la 57º edición de nuestra fiesta, alegría, baile, no faltó nada.

Se vivió un gran momento, para recordar, la convocatoria del cantautor es innegable, pero también su sencillez es algo para destacar.

