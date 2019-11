Imposición del nombre “Prof. Blanca Barcelona” a la mapoteca de la Escuela Normal Superior

29 noviembre, 2019

El próximo lunes 2 de diciembre, a las 19 horas, la Escuela Normal Superior inaugurará su mapoteca reacondicionada y le impondrá el nombre de Prof. Blanca Barcelona.



Dicho acto se celebra en el marco del 90º aniversario del ex Colegio Nacional y es el resultado de una tarea conjunta de la unidad académica: bibliotecarias de los tres turnos; alumnos, profesores y familiares voluntarios del profesorado de Geografía e Historia del ISFD Nº 167 y Departamento de Ciencias Sociales de la Escuela Secundaria.

Al mismo tiempo, a tres meses de su fallecimiento, la escuela ha querido recordar a una profesora que supo hacerse de un reconocido prestigio en su labor docente.

La Directora Institucional Prof. Paula Lusi manifiesta que es un homenaje que – través del nombre de la Prof. Barcelona- queremos hacer a todos aquellos docentes y directivos que han hecho grande a nuestra escuela, con su esfuerzo, profesionalismo y responsabilidad a lo largo de estos 90 años.

La escuela invita a todos sus ex directivos y ex docentes a acompañarlos, por cuanto forman parte del homenaje, así como a ex alumnos y público en general.

